Michaël Cuisance ! Si vous suivez la Ligue 1 ou vous êtes fan de l’OM, ce nom vous dit forcément quelque chose. Et il pourrait revenir en France.

D’après les informations de « Foot Mercato », le jeune ailier français de 22 ans pourrait bien être de nouveau prêté dans le championnat de France. Revenu au Bayern Munich, il ne joue pas du tout et un prêt semble être la meilleure alternative pour lui. En effet Troyes et Metz respectivement 17 et 18ème du championnat, auraient sondé l’entourage de Cuisance. En Italie, c’est l’équipe de Venise qui pourrait aussi débarquer sur le dossier. Cuisance n’est apparu qu’à une seule reprise cette saison (12 minutes contre Stuttgart hier).