Coup dur pour le Real Madrid ! Le milieu de terrain espagnol Isco a été testé positif au coronavirus comme annoncé par son club du Real Madrid.

Selon la « radio Cope, »

Isco a passé un test antigénique qui s’est révélé positif, lundi, et un autre PCR dont le résultat est attendu aujourd’hui. Il pourrait donc constituer le septième cas de Covid-19 de l’effectif de Carlo Ancelotti. Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale et Andriy Lunin ont déjà été testés positifs. Un coup dur pour le technicien italien, lequel doit préparer le rendez-vous face à l’Athletic Bilbao prévu demain (21h30). Déjà diminuée, son équipe avait concédé le match nul face à Cadix (0-0), dimanche. Elle reste néanmoins leader et possède une marge sur ses concurrents (6 points d’avance sur Séville, qui compte un match en moins), au classement de la Liga. A noter toutefois qu’Isco n’a disputé que 7 matchs de Liga, cette saison. Il n’est plus entré en jeu depuis le 21 novembre et n’a d’ailleurs pas joué le match contre Cadix en raison d’une inflammation. – Source: Topmercato.com – Article: https://www.topmercato.com/290766-real-madrid-un-nouveau-joueur-teste-positif-a-la-covid-19/