Toujours à l’affût de la moindre piste, Pablo Longoria s’est penché sur le cas Gerard Deulofeu. Pas insensible au charme de l’Olympique de Marseille, l’ancien du FC Barcelone fait désormais du pied aux dirigeants olympiens.

Considéré comme un véritable espoir lors de son éclosion à la Masia du côté du FC Barcelone, Gerard Deulofeu n’est jamais réellement parvenu à atteindre le niveau qu’on attendait de lui. Un cadre stable lui permet néanmoins de s’épanouir aujourd’hui. En Italie, sous les couleurs de l’Udinese, l’Espagnol régale avec 6 buts et 2 passes décisives en 20 rencontres disputées en championnat. Leader offensif de sa formation, il a attisé la curiosité de Pablo Longoria lors du dernier mercato hivernal. Une piste qui pourrait bien faire son retour cet été alors que Gerard Deulofeu semble attirer par la perspective de rejoindre l’Olympique de Marseille.

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur« , a déclaré Gerard Deulofeu dans un entretien accordé à Panenka.