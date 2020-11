Dans un entretien accordé au site Le Phocéen, Marc Libbra, ancien joueur de l’OM, conseille Florian Thauvin pour son futur.

Pour Marc Libbra, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne doit pas prolonger avec le club phocéen. « Aujourd’hui, il n’y a plus forcément d’amour propre. Si je suis Thauvin aujourd’hui, en janvier, je peux signer où je veux. S’il retrouve son niveau, il signe où il veut. Le problème, c’est qu’il ne l »est pas, au niveau. Physiquement, il n’est pas là, c’est dû à sa blessure de la saison passée. Pourquoi ferait-il plaisir à l’OM ? On lui a tendu la main ? Certes, l’OM l’a mis en avant et l’a relancé, mais quel est son intérêt aujourd’hui ? Pourquoi dirait-il : « Je vais faire plaisir et signer quatre ans, et je me mets une balle dans le pied si un club me veut » ? Si je suis Thauvin, j’essaye de retrouver mon niveau et après, les offres viendront », a indiqué l’ancien joueur de l’OM, Marc Libbra. Pour rappel, en fin de saison, Florian Thauvin est libre de s’engager avec l’équipe qu’il souhaite.