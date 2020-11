Pas bien avec Manchester United depuis le début de saison, Paul Pogba peut compter sur les rassemblements des Bleus pour retrouver une nouvelle vie.

« C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J’avais l’habitude de jouer et d’avoir du rythme. Là, je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve. Il faut faire des prestations comme ça, être constant. Les venues en équipe nationale ? C’est une fenêtre qui s’ouvre. Je parle avec Antoine Griezmann et Raphaël Varane, on se rend compte que le groupe est énorme », a indiqué le Red Devil sur RTL.

Avant de poursuivre : « Et quand on est sur le terrain, on prend du plaisir. Ce n’est pas qu’en club, on n’en prend pas, mais ici, ce n’est pas pareil. On rigole. C’est vraiment une famille. Et le groupe qu’on a, titulaires ou remplaçants, c’est vraiment magique. Et c’est pour ça qu’on est heureux de venir en sélection. Le coach a une confiance énorme en nous. Et on a confiance en lui aussi ».