Juste après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a dévoilé son maillot pour la campagne européenne.

“Puma et l’Olympique de Marseille ont choisi de mettre à l’honneur l’art et plus particulièrement la musique puisque Marseille rayonne sur la France à bien des niveaux mais le hip-hop marseillais est également devenu une institution et un emblème de la culture phocéenne à travers les âges”, indique l’OM dans un communiqué. Un choix surprenant ! Le visuel est à découvrir ci-dessous.