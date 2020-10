Champion d’Europe en titre, le Bayern Munich a tout de même perdu deux éléments importants lors de ce mercato.

Ivan Perisic de retour à l’Inter Milan et Philippe Coutinho toujours au FC Barcelone, les Bavarois doivent trouver de nouveaux éléments. Si Marc Roca a signé pour remplacer Thiago Alcantara parti à Liverpool, le champion d’Allemagne souhaite s’attacher les services de Douglas Costa (30 ans).

Dixit les informations de “Sky Germany”, l’ailier brésilien de 30 ans va s’engager avec le club bavarois dans le cadre d’un prêt jusqu’à l’issue de la saison 2020-2021, et ce sans option d’achat. Lié jusqu’en juin 2022 avec les Bianconeri, l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk a déjà porté le maillot du champion d’Allemagne entre 2015 et 2017, avant d’être prêté puis transféré définitivement à la Vieille Dame. De son côté, le club italien espère recruter Federico Chiesa (22 ans) et un départ de Costa faciliterait les négociations avec la Fiorentina.