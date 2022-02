Malgré sa prestation XXL du week-end, Rothen estime qu’Arek Milik n’a pas l’étoffe d’un titulaire.

Auteur d’un triplé face à Angers (5-2) vendredi dernier, Arkadiusz Milik s’est remis une partie du Vélodrome dans la poche. Mais Jérôme Rothen n’est pas dupe, et au micro de RMC l’ancien Parisien n’a pas hésité à allumer l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

« Milik n’est pas un titulaire indiscutable, c’est clair et net. Ce n’est pas parce qu’il a mis un triplé que ça change quelque chose. Il y a un jeu qui s’est mis en place sans lui, pourtant Sampaoli avait tenté de le mettre dans les bonnes conditions. Sans Milik, ils ont tout de même gagné cinq matches consécutifs à l’extérieur. L’un de leur match référence était d’ailleurs à Lens, et Milik n’était pas là. Là, Sampaoli a transformé son équipe, ce qui a fait briller Milik. À ce niveau, il peut être utile à cette équipe. Maintenant, dire qu’il va continuer sur sa lancée et faire cela à chaque match, je n’en suis pas sûr. Il a été efficace contre Angers, mais avant cela, il était très décevant. »