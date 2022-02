Premier gros revers pour Frank Lampard avec Everton, battu 3-1 ce soir par Newcastle.

La très belle opération de la soirée en Premier League est signée Newcastle, qui s’éloigne un peu plus de la zone rouge après son succès 3-1 face à Everton. Les Toffees avaient pourtant ouvert la marque grâce à un but contre son camp de Jamaal Lascelles (36′). Mais dans la foulée, Mason Holgate a renvoyé la pareille à son compatriote en inscrivant à son tour un CSC (37′). En seconde période les Magpies vont reprendre l’avantage grâce à Ryan Fraser (56′) et au premier but de Kieran Tripier (80′) sous ses nouvelles couleurs. À noter également l’entrée en jeu de Bruno Guimarães pour les toutes dernières secondes de la rencontre.

Dans l’autre match de la soirée, West Ham s’est imposé sur la plus petite des marques contre Watford grâce à un but signé Jarrod Bowen (68′) au retour des vestiaires. Au classement, les Hammers sont désormais 4e, à sept longueurs de Chelsea.