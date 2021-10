Adil Rami n’est pas vraiment surpris par l’excellent début de saison de Marseille. Cependant, celui qui a croisé la route de Jorge Sampaoli pense que les méthodes du coach argentin finiront par entamer le physique des Marseillais.

« Je ne suis pas surpris parce que généralement, les premières saisons avec un nouvel entraîneur, ça part bien et ça se complique par la suite, sur la deuxième année. Mais je connais Sampaoli et c’était la même chose avec Séville. Là où ils vont devoir être forts, c’est physiquement et athlétiquement. Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence toute la saison.

C’est beaucoup d’efforts, beaucoup de travail, beaucoup de cardio et ils ont beaucoup de matchs parce qu’ils sont en Europa League. C’est un beau début de saison, tant mieux pour eux. Mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison », a prévenu le défenseur central de Troyes au micro de Prime Video.