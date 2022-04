Sur le plateau de la chaine l’Équipe, le journaliste Damien Degorre a émis une nouvelle fois des doutes sur Jorge Sampaoli, entraineur de l’Olympique de Marseillais, malgré les sept victoires consécutives.

Jorge Sampaoli ne fait toujours pas l’unanimité. Après un passage à vide, l’entraîneur argentin a semble t-il trouvé la bonne formule puisque l’Olympique de Marseille reste sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, pointe à la deuxième place en Ligue 1 et est proche de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence. Malgré ça, le journaliste Damien Degorre n’est pas convaincu par certains choix de l’entraineur phocéen.

« Est-ce que Jorge Sampaoli a levé tous les doutes ? Bien sûr que non ! Ce n’est pas parce qu’ils ont battu Saint-Étienne qui en a pris six derrière à Lorient et qu’ils ont battu Montpellier qui a gagné un match sur les sept derniers, que je vais estimer que Jorge Sampaoli a trouvé la bonne recette. Moi, je pense qu’il y a des joueurs qui jouent enfin à leur place, et ça, c’est important. Mais, maintenant, j’attends de voir l’OM face à des adversaires plus forts pour voir le vrai niveau de cette équipe », a-t-il lancé sur le plateau de la chaine l’équipe.

L’Olympique de Marseille, jouera se jeudi en Grèce contre le Paok FC, en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence, avant de se rendre à Paris, dimanche soir, pour le classique face au Paris Saint-Germain en clôture de la 32e journée de Ligue 1.