Alors qu'Erling Haaland est annoncé de plus en plus proche de Manchester City, son club du Borussia Dortmund a démenti ce samedi tout intérêt manifesté de la part des Citizens, grands favoris dans ce dossier. «Non», a sobrement exposé le directeur du football du BvB, Sebastian Kehl, au micro de Sky Deutschland en marge de la victoire contre Wolfsburg (6-1) ce samedi en Bundesliga. D'après lui, aucune écurie n'a sollicité son club au sujet du jeune buteur. Le dirigeant a ensuite rappelé les conditions d'un départ de la pépite norvégienne l'été prochain. «Nous avons une clause de sortie, elle est connue, et il y a un délai. (…) Nous voulons prendre une décision le plus rapidement possible», a exhorté l'Allemand. Ce n'est pas un secret, le «Cyborg» possède une clause libératoire de 75 millions d'euros qui entrera en vigueur l'été prochain, mais les dernières rumeurs indiquent que les Skyblues seraient même disposés à payer une indemnité supérieure pour faciliter l'opération. Du côté allemand, on affirme donc n'être au courant de rien. Haaland comme le BvB souhaitant rapidement être fixés, ce dossier pourrait bien connaître une avancée significative au cours des 15 prochains jours.