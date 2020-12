Après le nul concédé à domicile face à Reims (1-1), samedi, Florian Thauvin n’a pas caché sa colère.

« On joue trop latéral, on joue trop vers l’arrière, on prend jamais de risque. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il n’y a pas assez de mouvement ! » a déclaré l’attaquant français au micro de Téléfoot la Chaîne (qui n’est pas encore tout à fait morte). Une analyse cinglante du style de jeu prôné par André Villas-Boas, qui mise d’avantage sur le gestion que sur le jeu offensif. Le technicien portugais appréciera !