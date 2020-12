Le mercato hivernal approche et avec lui les rumeurs affluent. Alors pour ne pas être perdu, la rédaction de Sport.fr vous propose les trois plus belles. Et pour bien suivre l’actualité sportive, Erling Haaland pourrait se tourner vers l’Angleterre, Mesut Özil pourrait rebondir en Turquie et le Real Madrid s’intéresse à un prodige portugais du Sporting.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les meilleures rumeurs des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : L’attaquant Erling Haaland, 20 ans, est l’un des joueurs les plus courtisés pour le prochain mercato. Le joueur de Borussia Dortmund serait en effet dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, Manchester United, et aux dernières nouvelles de Manchester City.

Numéro 2 : Mesut Özil ne sera plus un joueur d’Arsenal au mois de janvier. Selon les informations de plusieurs médias en Turquie, lors du mercato de janvier Mesut Özil va rejoindre Fenerbahçe.

Numéro 3 : Le club madrilène aurait un temps d’avance sur ses concurrents dans le dossier Nuno Mendes, jeune pépite portugaise de 18 ans.