Dimitri Payet, en conférence de presse, s’est exprimé sur son avenir.

Le joueur de 35 ans aime et même adore le football à tel point qu’il n’envisage pas de raccrocher les crampons de sitôt. Devant les médias, il confirme encore avoir faim et il souhaite même aller au-delà de 2024. « Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en traînant des pieds. Là, c’est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu’il ne me reste pas beaucoup de temps et qu’il faut profiter du temps de jeu qu’on me donne », a avoué le Réunionnais, lors d’un échange avec le journaliste de Prime Video, Smaïl Bouabdellah.

Rappelons que l’ancien nantais, lillois et même stéphanois est âgé de 35 ans et possède un contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2024 et tentera sans doute de négocier un plus long bail auprès de sa direction dans les prochains mois…