Envoyé en prêt par le PSG à l’Athletic Bilbao, Aider Herrera, 33 ans, continue de suivre l’actualité du club de la capitale. Ce dernier est notamment revenu sur un épisode d’une rumeur de bagarre dans le vestiaire parisien lorsqu’il jouait en France.

« Je lisais des histoires dans les médias quand j’étais là-bas, comme quoi il y avait un problème ou une bagarre dans le vestiaire. J’étais dans le vestiaire et il n’y avait pas de bagarre. Les médias exagèrent tout.

Je n’y suis plus mais je lis toujours les histoires et je ne leur fais plus confiance parce que j’ai été là-bas. Bien sûr, dans le football, tu ne peux pas être ami avec chaque coéquipier que tu as eu pendant ta carrière. Mais le respect est toujours là. Et de par mon expérience là-bas, je peux dire qu’ils se respectent les uns les autres », a témoigné Herrera pour ESPN.

