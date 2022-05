Leader offensif de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a fini sa saison sur une blessure. Une absence de taille pour Jorge Sampaoli qui avoue être dépendant de l’international français.

« On le voit avec Dimitri Payet, sans lui, c’est plus dur aujourd’hui, car c’est par lui que passe la majorité des situations, mais tout au long de la saison, il a évolué en tant que joueur, il a progressé et il a tiré les autres vers le haut. On s’est appuyé aussi sur une bonne défense cette saison et j’espère qu’au-delà du résultat de la dernière journée, on gardera cette philosophie de jeu, je suis content de mon groupe, il est jeune, on a réussi à évoluer dans cette idée de jeu, je suis fier d’eux surtout face à de grosses écuries physiques. Il faut retenir ces choses », a avoué Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a réalisé une belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Auteur de 16 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il est la première arme offensive dont dispose le technicien argentin. Blessé au mollet depuis le 6 mai dernier, il laisse des Olympiens fragilisés en cette fin de saison, à la merci du retour de l’AS Monaco voire du Stade Rennais dans la course à la Ligue des Champions. Opposé au RC Strasbourg, l’OM s’apprête à disputer une 38ème et dernière journée de tous les dangers.