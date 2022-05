617 millions d’euros, c’est le chiffre d’affaires correspondant à la fréquentation des jeux d’argent, au cours du deuxième trimestre de année 2021. Jamais le montant n’a été plus élevé depuis le commencement des jeux en ligne, en 2010. D’après une étude menée par l’Autorité Nationale des Jeux, les paris sportifs rencontrent une croissance fulgurante. Poker en ligne ou paris hippiques, zoom sur le péché préféré des Français.

Alors que la pratique des jeux d’argent et de hasard a augmenté de 35 % par rapport à l’an dernier, et atteignait plus de 3 millions de joueurs sur les trois premiers mois de l’année 2021, l’ANJ enregistre sur le deuxième trimestre le record de 617 millions d’euros. Un niveau des ventes jamais égalé depuis l’ouverture du tout premier jeu en ligne, en 2010. Parmi les différents secteurs des jeux d’argent en ligne, ce sont sans surprise les paris sportifs qui rencontrent le plus de succès. En effet, le calendrier sportif est particulièrement attractif ces derniers temps avec l’Euro de football et le Grand Chelem de Roland Garros, attirant toujours plus de passionnés et de nouveaux joueurs, désireux de remporter le pactole. Il est par ailleurs intéressant de noter que le marché des jeux en ligne a enregistré près de 260 000 joueurs supplémentaires par rapport au premier trimestre.

Si le nombre de joueurs a augmenté, les mises sont de plus en plus élevées. Ainsi, l’Autorité Nationale des Jeux a observé une hausse des mises des paris sportifs de 79 %, atteignant donc un chiffre de 2,1 milliards d’euros. La hausse des mises est également importante dans le domaine hippique avec un marché de 481 millions d’euros, soit un taux augmenté de 60 %. Le poker a lui aussi connu ses heures de gloires en période de confinement, avant de se stabiliser en 2021 pour une évolution de 9 % avec un marché de 120 millions d’euros.

Les paris sportifs sont les jeux d’argent en ligne remportant le plus de succès auprès des Français. Boosté par les différentes compétitions et championnats sportifs, le chiffre d’affaires a désormais atteint 420 M € au deuxième trimestre, un niveau jamais égalé sur un trimestre. Un chiffre qui s’explique notamment par les grands évènements sportifs qui ont ponctué notre année tels que l’Euro de football ou le Grand Chelem au tennis.

Les joueurs peuvent miser à tout moment et pour n’importe quel sport : rugby, volley, boxe, basketball ou encore hockey ou ski de fond. En Belgique par exemple, les amateurs de sport et de jeux d’argent misent sur des solutions de paris sportif belgique tels que Bet777. Elles proposent un catalogue important de sports sur lesquels miser, avec notamment des e-sports (tournois de jeux vidéo).

Les paris sportifs attirent particulièrement, car entraînent une multitude d’émotions. Peur, joie, adrénaline, chacun mise sur son joueur préféré dans l’espoir de le voir gagner et de remporter grâce à lui le gros lot. Par ailleurs, aucune connaissance spécifique ne nécessite de se lancer dans l’aventure du pari sportif. Les professionnels tentent de percevoir les futurs gagnants, tandis que les amateurs préfèrent miser pour leur joueur préféré, simplement pour le plaisir. Quoi qu’il en soit, miser de l’argent en pari sportif doit rester un divertissement, les joueurs doivent faire attention au phénomène d’addiction.

