Consultant pour football club de Marseille, Jean-Charles de Bono est revenu sur l’avenir du jeune Bamba Dieng et il pense que le buteur sénégalais peut aller très loin.

« J’en parle souvent, mais je pense que Dieng est vraiment le joueur d’avenir pour l’OM. Ce qui m’impressionne c’est aussi sa puissance de démarrage, sa vitesse de sprint et sa frappe de balle. Et puis il y a quand de grands joueurs comme Sadio Mané, Niang, Édouard Mendy qui ont dit récemment : croyez nous ce sera un très grand joueur. Ces joueurs là n’annoncent pas ce genre de choses comme ça si le joueur n’est pas bon… Ils ne disent pas ça pour faire plaisir aux gens… Il vient d’arriver en sélection et il s’impose déjà la pas, c’est pas rien », explique le journaliste sur le plateau du FCM.