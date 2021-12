Frustré par l’expulsion de son défenseur, Pep Guardiola a dit ses quatre vérités à l’Anglais après la rencontre face à Leipzig.

Expulsé en fin de rencontre hier soir face au RB Leipzig (1-2), pour avoir balayé le Portugais André Silva, Kyle Walker sera suspendu pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain. « Kyle Walker est un joueur important pour nous et il est inutile de le perdre comme ça », a déploré Pep Guardiola en conférence d’après-match. « J’espère qu’il en tirera des leçons. Le carton rouge nous fait mal, surtout pour les huitièmes de finale. C’est un carton rouge, sans aucun doute. Je ne viens pas ici pour dire ce qui s’est passé dans le vestiaire », a ajouté le coach des Sky Blues.

Forcément déçu par la défaite, Guardiola a tout de même félicité son équipe pour avoir assuré la première place de son groupe, devant le PSG. « La deuxième mi-temps a été bien meilleure. Nous étions plus agressifs, nous avons joué pour gagner le match mais, malheureusement, nous avons fait une ou deux erreurs et ils nous ont punis. Mais, globalement, nous avons réalisé une phase de groupes incroyablement bonne. Nous nous sommes qualifiés dans un groupe difficile, donc je suis plus que satisfait de la performance de l’équipe à chaque match. »