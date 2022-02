Une scène assez insolite a eu lieu lors de la rencontre entre l’OM et Qarabag à l’occasion du match retour des barrages de la Conference League, qui a mené à une victoire 3-0 des Olympiens.

Alors qu’ils étaient menés 1-0, l’avant-centre azéri Wadji a marqué un but d’une main flagrante, que tous les joueurs avaient aperçu… sauf l’arbitre, qui a confirmé la validité du but dans un premier temps. C’est en constatant cet oubli que les joueurs de Qarabag ont fait preuve d’une grande sportivité en concédant leur faute afin d’annuler leur but. Un geste de grande classe, que l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli n’a pas manqué de saluer en conférence d’après match : « Je n’avais jamais vécu un tel acte de fair play. Quand je vois un joueur ou un entraîneur capable de reconnaître une faute, ça me donne honte d’avoir un esprit aussi compétiteur. J’envie et je jalouse presque leur capacité à faire preuve d’humanité dans un monde où il y a autant d’enjeux et de rivalités. Je suis honnête, si cela m’était arrivé, je n’aurais pas accepté que l’arbitre change de décision. J’aurais fêté le but et je l’aurais pris. Pour moi cet épisode me fait apprendre, c’est un apprentissage de la vie« , a déclaré le coach argentin au micro de RMC Sport.