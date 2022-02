Cet hiver, Bruno Guimarães a quitté l’Olympique Lyonnais pour rejoindre les Magpies. Il pourrait bien tôt être rejoint par Jason Denayer.

Alors que Jean-Michel Aulas était confiant il y a quelques semaines sur une prolongation de Jason Denayer mais ce ne serait plus le cas dernièrement. Selon les informations du Progrès, le défenseur belge serait gourmand pour continuer son aventure à Lyon. Des demandes jugées trop importantes par le board des Gones, ce qui ralentirait les discussions. Un départ serait même « proche » selon le média français. Libre cet été, cette situation confuse pourrait permettre à plusieurs écuries de s’immiscer dans les conversations et notamment à Newcastle. Après les échecs Botman et Diego Carlos cet hiver, les nouveaux riches du football sont toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central. Ils auraient jeté leur dévolu sur Jason Denayer selon la presse britannique.