Selon Jacques Cardoze, Sampoli va rester à l’OM la saison prochaine et il aura le droit à de grosses recrues.

De passage au micro de France Bleu Provence ce lundi, le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze, en a profité pour évoquer le futur mercato du club phocéen.

« On aura de nouveaux joueurs et un effectif sera prêt, et j’en suis sûr, suffisamment armé pour pouvoir affronter les prochaines échéances. Il faut attendre la fin de la saison pour consolider exactement le budget, mais ce qui est sûr, si tout se passe bien au niveau du tribunal arbitral du sport (le tribunal arbitral du sport jugera l’affaire Pape Gueye en octobre ; Marseille est toujours sous le coup d’une interdiction de recrutement pendant un an, ndlr), c’est qu’il y aura un recrutement. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s’améliorer et de se bonifier avec Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Payet. C’est principalement cela qu’il voudra faire. »

Interrogé également sur l’avenir de Jorge Sampaoli, le directeur de la communication de l’OM n’a pas laissé de place au suspense. « En tous cas, Jorge Sampaoli a dit qu’il le souhaitait donc il n’y a pas de raison de penser qu’il en serait autrement. »