Face aux médias, Naomi Osaka a laissé planer le doute.

De passage en conférence de presse ce lundi, après son élimination au premier tour de Roland-Garros, la Japonaise Naomi Osaka a émis quelques doutes concernant sa présence à Wimbledon, qui se tiendra du 27 juin au 10 juillet.

« J’ai l’impression que si je joue Wimbledon sans point, c’est plus comme une exhibition. Je sais que ce n’est pas vrai. Mais mon cerveau ressent juste ça. Et quand je pense ça, je ne peux pas y aller à 100%. Je n’ai pas pris ma décision encore mais je penche plus vers le fait de ne pas jouer étant donné les circonstances actuelles. Mais ça pourrait changer. Je veux accumuler plus d’expérience sur gazon et je sais que le tournoi de Berlin donnera des points donc ce serait une très belle opportunité pour moi. »