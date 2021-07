Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est revenu sur son arrivée dans la cité phocéenne et explique que c’est en grande partie, Jorge Sampaoli qui l’a convaincu de signer.

« J’ai discuté plusieurs fois avec lui. C’est en grande partie grâce à lui que je viens à Marseille. J’ai eu de très bonnes discussions avec lui. Dès notre première conversation, on a eu un très bon feeling. Ça n’a fait que confirmer mon envie de venir à Marseille. Son discours a été vraiment très positif. Je sens vraiment qu’il y a un très beau projet, de très belles choses qui sont en train de se construire. Avec un grand coach comme lui, je sais qu’on va beaucoup progresser collectivement et, aussi, je sais qu’individuellement, il va beaucoup m’apporter pour devenir meilleur en tant que joueur et homme. » A expliqué le nouveau joueur de l’OM sur le site officiel du club.