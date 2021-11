Le coach de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli est revenu sur le début ou plutôt le retour compliqué de son buteur polonais Arkadiusz Milik.

Devant les médias, il a tenu à défendre le bilan de son joueur et pense que l’ancien du Napoli a encore besoin de temps pour être en pleine possession de ses moyens, lui qui revient d’une assez longue blessure. « Il est de retour après une blessure importante, il va avoir besoin de temps, plus ou moins long. Mais c’était important de le récupérer pour ses qualités de finisseur. L’équipe doit lui proposer plus de situations adaptées à son jeu, mais je rappelle qu’il n’a pas fait la préparation avec les autres, donc ça peut prendre un peu de temps. Il faudrait avoir davantage le ballon et passer plus de temps dans le camp adverse.

Avant de terminer : « Mais Milik a eu un but annulé de peu contre Paris, une tête qui passe juste à côté, une autre tête contre Nice… C’est la particularité de son poste, ça dépend des périodes. Après c’est vrai que l’équipe doit attaquer davantage, on attend une amélioration à ce niveau-là. » Ce dimanche, face à Clermont le Polonais sera très attendu ! À lui de répondre présent…