Suite de la NBA cette nuit avec les résultats. Au programme, 5 affiches et des victoires pour le Jazz d’Utah, les Suns de Phoenix ou encore les Lakers de Los Angeles.

Résultats de la nuit :

Les joueurs de Los Angeles sont venus à bout des Rockets de Houston avec un LeBron James meilleur marqueur avec 30 points et 10 passes devant les 26 unités et 16 rebonds de Christian Wood. « King James » a pu compter sur ses soldats Russell Westbrook et Anthony Davis auteurs de 27 points chacun pour 9 rebonds. Les Californiens possèdent un bilan de 5 victoires pour 3 défaites, tandis que Houston concède sa 6e défaite de la saison pour un seul succès. Utah poursuit son très gros début de saison avec un nouveau succès contre les Kings de Sacramento. Donovan Mitchell termine avec 36 points et nouveau double double pour Rudy Gobert à 12 points et 20 rebonds. Milwaukee dispose facilement des Pistons de Detroit malgré le match à 8 points, 3 rebonds et 4 passes de Killian Hayes.

Le Heat de Miami est en très grande forme dans ce début de saison avec une nouvelle victoire face aux Mavs Dallas. Les Floridiens s’imposent avec un très Tyler Hero à 25 points, bien aidé par les 23 points de Jimmy Butler et le double double de Bam Adebayo à 22 points et 13 rebonds. En face, Luka Doncic surnage avec 33 unités mais insuffisant pour éviter la troisième défaire de la saison. Match discret de Frank Ntilikina avec 4 points et 1 rebond. Enfin, Phoenx vient à bout des Pelicans de New Orleans avec 22 points de Mikal Bridges, 18 de Devin Booker et l’excellent match de Chris Paul avec 14 points, 7 rebonds et 18 passes. Les Suns rééquilibrent leur bilan avec 3 victoires et 3 défaites.