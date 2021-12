En conférence de presse avant le match face au Lokomotiv Moscou, Jorge Sampaoli est revenu sur l’intégration de Gerson. L’entraineur olympien a notamment souligné ses récentes bonnes performances.

« Je pense que c’est plus un problème de processus de la mentalité de chaque joueur, car lui il s’entraine toujours pareil depuis le début. Il a trouvé en arrivant une position sur le terrain qui était un peu plus compliquée pour lui. Il a dû s’adapter. On a l’impression qu’il commence à mieux se trouver sur le terrain. On le voit plus joyeux aussi. On le voit plus sur le terrain. Sur le dernier match, on n’a pas réussi à gagner, mais lui a réussi à se créer des occasions. Pour moi Gerson est un joueur très physique, mais peut-être que le championnat français est encore plus physique que lui. En Amérique du Sud, c’était un poil en dessous. Il arrivait à survoler le championnat physiquement. Il commence à comprendre tout ça. Il y a une adaptation à faire pas seulement footballistiquement. Il faut apprendre à connaitre les adversaires, l’arbitrage également. Il y a tout ça à prendre en compte. Là il est dans un très bon moment. Il aide beaucoup l’équipe dans ce nouveau poste qu’il commence à comprendre« , a déclaré le technicien argentin.