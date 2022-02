…Non, il n’est -toujours- pas à 100%. Le joueur de l’Olympique de Marseille, Arek Milik, qui a fait l’unanimité avec son triplé face à Angers ce vendredi (5-2), n’a pas encore montré toutes ses capacités. C’est ce qu’affirme son coach Jorge Sampaoli.

« Quand Arek est à son niveau, on en bénéficie. On l’espérait. À la fin, il marque deux buts avec des services des ailiers, donc son rendement n’est pas lié au système à deux pointes, mais plutôt à son niveau personnel. Il n’est pas encore à 100%, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus », a déclaré le coach de l’OM Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Des paroles qui ont de quoi laisser rêveurs.