Ludovic Giuly s’est confié sur la performance marseillaise vendredi soir en Ligue 1 face au Angers SCO et il a vraiment apprécier de voir évoluer Arkadiusz Milil et Cédric Bakambu à la pointe de l’attaque.

Sur le plateau de « Prime Video », le consultant a en effet donné son point de vue sur le sujet. “Milik a demandé de jouer à deux devant. Il avait besoin justement de quelqu’un qui faisait des appels. Bakambu le fait très bien avec lui et prend la profondeur et ça lui laisse des espaces. On l’a vu sur ce match-là, il marque un triplé“, a notamment indiqué Ludovic Giuly, impatient d’en voir plus concernant le duo Bakambu-Payet.