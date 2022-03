La star de Liverpool ne l’a jamais caché, Il est fan de l’OM. Dans un entretien accordé à Maritima Média, Cheikh Bamba Dieng confirme l’attachement de son compatriote sénégalais Sadio Mané pour l’OM.

Sadio Mané va-t-il un jour jouer pour l’Olympique de Marseille ? C’est en tout cas le rêve de nombreux supporteurs olympiens. Comme depuis des décennies, l’OM est très suivi en Afrique est plus particulièrement au Sénégal. Sadio Mané fait partie de ces africains qui sont fans de l’OM, “Il est amoureux de l’olympique de Marseille et cela se voit. Il m’a même dit qu’il regardait tous les matchs de Marseille. À chaque fois qu’on se croise en sélection il me parle de Marseille. J’espère qu’un jour il sera ici pour jouer (rires…)“ ,s’exclame l’attaquant marseillais Bamba Dieng au Micro de Maritima Média.