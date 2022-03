Auteur du triplé de la victoire de Manchester United face à Tottenham (3-2) ce samedi en Premier League, le Portugais est définitivement entré dans la légende.

Auteur de ses 805e, 806e et 807e en carrière, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire du football, effaçant des tablettes Josef Bican, qui évolua sous les couleurs de l’Autriche et de la République tchèque et inscrivit 805 buts entre 1931 et 1957. Qui a osé critiqué CR7 ?…