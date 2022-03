Après leur victoire face à Bordeaux, les Troyens confirmer. Ils ont battu ce samedi soir les homme sd’Antoine Kombouaré pour le compte de 28ème journée de Ligue 1, grâce à un but d’Ike Ugbo à la 43e minute.

Grâce à ce succès, Troyes sort de la zone rouge et grimpe même à la 15e place. Le FC Nantes, 7e, est sous la menace de Monaco, Lyon et Lens, qui jouent dimanche. C’est la fin de l’état de grâce pour les Canaris qui s’étaient au cours des dernières semaines qualifiés pour la finale de la Coupe de France et offerts le scalp du PSG.