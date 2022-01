Daniel Riolo est revenu sur les derniers matchs de l’Olympique de Marseille et il est forcément déçu.

« Cela fait plusieurs semaines que l’OM joue comme cela. OK ils ont la balle, ils ont toujours leurs bonnes intentions en essayant d’attaquer à droite à gauche, mais il y a toujours un problème d’efficacité. Après hier on ne comprend pas le positionnement de Payet excentré à gauche. Milik devant a beaucoup de difficultés. Quand Lille a marqué, je me suis dis que l’OM allait avoir beaucoup de mal. D’ailleurs ils ont même une balle de 2-0. Lille a même eu les opportunités de mettre le deuxième à 10 contre 11. Il a fallu qu’ Under sorte une magnifique frappe. C’est le seul qui percute qui arrive à passer. Les autres c’est pleins de bonnes intentions mais très neutre… Qu’elle est le marseillais qui va s’esclaffer de ce qui s’est passé à Bordeaux. Ils ont gagné mais c’était pas brillant et les circonstances les ont beaucoup aidé. C’est poussif, on n’est plus dans le virevoltant, il n’y a plus grand chose. (…) Après sur le dernier quart d’heure avec un peu de folie et les occasions qu’ils ont l’OM peut aller chercher la victoire encore hier. » A confié le journaliste.