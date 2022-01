TJ Parker est revenu sur la victoire de son équipe de LDLC ASVEL ce vendredi soir en EuroLeague face à l’Etoile Rouge de Belgrade.

« La première mi-temps était terrible à vivre, défensivement ce n’était pas si mal mais offensivement on n’arrivait pas à se trouver. On perdait beaucoup trop de ballons pour espérer quelque chose. La deuxième mi-temps a été bien meilleure, on a tout donné sur le terrain, mis une énorme énergie, trouvé quelques paniers faciles. Il fallait qu’on change tout par rapport à la première mi-temps, c’est ce qu’on a réussi à faire. C’est dur de s’adapter en un jour après le forfait d’un joueur (Okobo) au dernier moment, mais il fallait garder notre identité et ramener de l’énergie. » A-t-il révélé après le match et le succès de ses hommes 69 à 67.