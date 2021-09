Célèbre supporter de l’Olympique de Marseille, René Malleville est un peu le « papa » des phocéens. Hospitalisé il y a quelques jours, il se bat contre la maladie et a tenu à remercier le peuple marseillais qui lui a apporté du réconfort.

C’est via son compte Twitter que René Malleville a adressé un joli message pour ceux et celles qui continuent de le soutenir dans cette difficile épreuve. « Je m’adresse aux millions de messages reçus, qui me font trop de bien, mais excusez moi je ne peux répondre à tous. Sachez que vous me donnez un courage incroyable, j’en ai besoin dans ces moments-là. Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse à tous. » A-t-il posté.