L’ailier serbe de l’OM, Nemanja Radonjic, a abordé la question de son avenir ce lundi en conférence de presse.

Après avoir été écarté plus d’un mois des pelouses de Ligue 1 en raison d’une blessure musculaire, le remuant Nemanja Radonjic a signé son comeback avec le groupe marseillais. Le Serbe a été questionné autour de son avenir dans la cité phocéenne. Sans langue de bois, l’ailier a donné son point de vue ce lundi en conférence de presse. « Je n’ai pas eu de contacts avec d’autres clubs pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je vais rester à Marseille au moins jusqu’à l’été prochain. Les rumeurs de transfert j’en vois beaucoup et j’en découvre même sur internet. J’ai vu qu’on me pressentait du côté de Sassuolo par exemple. »

Le joueur de 24 ans en a également profité pour montrer son attachement à la ville de Marseille, chère à ses yeux. « Même si aujourd’hui c’est compliqué d’aller dans le centre, je me souviens, qu’avant la pandémie, j’allais manger au restaurant ou je sortais dans les rues de la ville et j’ai remarqué que c’était une vraie ville de football avec des personnes qui m’interpellaient pour prendre des photos ou juste discuter. »

Le Marseillais pourrait débuter la rencontre face au PSG ce mercredi à l’occasion du Trophée des Champions.