Les Coupes d’Europe de rugby vont être temporairement suspendues à cause de l’épidémie de Covid-19.

Les organisateurs des Coupes d’Europe de rugby ont annoncé ce lundi la « suspension temporaire » des compétitions (Champions Cup et Challenge Cup). Une décision qui intervient quelques heures après la demande officielle du gouvernement au clubs français. Dans un courrier transmis ce lundi au directeur général de la LNR Emmanuel Eschalier, le ministère des Sports a notifié de manière officielle sa demande aux clubs de Top 14, qualifiés pour les Coupes d’Europe (Champions Cup et Challenge européen), de se retirer des deux prochaines journées en raison du contexte sanitaire fortement perturbé.

Pour remédier à ce problème, la LNR et les clubs français ont déjà planché sur un calendrier de secours : le premier week-end « européen » (celui du 16 janvier) fera office de reprogrammation pour les matches en retard (Montpellier-Castres, Bordeaux-Bègles – Clermont, Racing-Toulon, Bayonne-Pau). Le second sera le théâtre de la la 19e journée de Top 14, initialement prévue le week-end du 20 mars (en parallèle du France-Galles du Tournoi des Six Nations).

Par ailleurs, une réunion concernant le Tournoi des Six Nations aura lieu ce mardi matin.