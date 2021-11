Valentin Rongier, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est revenu sur son début de saison, lui est petit à petit devenu de en plus important dans le système de son coach Jorge Sampaoli.

C’est sur les ondes de « RMC » que l’ancien canari s’est confié et il est fier d’avoir retrouvé une place dans le système de Sampaoli. « Je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé, il a dû composer sans moi, et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi. J’ai dû montrer pendant la prépa qu’il fallait compter sur moi, et je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit, et en phase offensive je suis milieu de terrain. Peu sont habitués à jouer comme ça, on est deux dans l’équipe à pouvoir le faire, donc j’ai du temps de jeu, et je suis content, » a-t-il ajouté.

Pour rappel, Rongier a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour une passe décisive.