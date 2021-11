Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats. Au programme pas moins de 11 affiches et notamment le duel hyper attendu entre les Bulls de Chicago et les Lakers de Los Angeles.

Résultats de la nuit :

Le tableau des résultats de la nuit 📋 pic.twitter.com/0rQUVInV8R — NBA France (@NBAFRANCE) November 16, 2021

Grosse nuit en NBA avec, pour commencer la nouvelle victoire des Celtics de Boston face aux Cavaliers de Cleveland et un match à 23 points de Jayson Tatum. Boston remonte à la 9e place à l’Est avec un bilan de 7 victoires et 7 nuls. Atlanta va mieux avec un succès sur le Magic d’Orlando sur le score de 129 à 111. En revanche, New Orleans et Detroit s’enfoncent. Les Pelicans concèdent déjà la 13e défaite de la saison face aux Wizards de Washington qui vont très bien avec un excellent bilan de 10 victoires pour 3 défaites. Detroit limite un peu la casse mais s’incline face aux Kings de Sacramento et un Buddy Hield avec 22 unités. Le Français Killian Hayes avec 5 passes, 3 rebonds, tandis que Cade Cunningham, le rookie drafté en toute première position réalise un gros match avec 25 points. Les 35 pions de Karl-Anthony Towns n’auront pas suffi pour Minnesota qui tombe face aux Suns de Phoenix avec un Devin Booker à 29 unités. New York retrouve le sourire et la victoire face aux Pacers de l’Indiana avec 16 points de Kemba Walker, 14 de Derrick Rose ou encore le match 7 points, 3 rebonds et 3 passes pour le Français Evan Fournier.

D-Rose to RJ.

MSG is rocking!@nyknicks up 5 with 3 minutes left.



Watch on League Passhttps://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/RbfbqoD3NC — NBA (@NBA) November 16, 2021

Dans les autres affiches de la nuit, nouveau succès pour le Heat de Miami face au Thunder d’Oklahoma City qui concède déjà sa 8e défaite de la saison. Tout le contraire pour les Floridiens qui se retrouvent 4e avec 9 victoires et 5 défaites. Portland aussi l’emporte dans les dernières minutes face aux Raptors de Toronto avec un CJ McCollum à 29 points. Début de saison cataclysmique pour Houston qui s’incline pour la 13e fois face aux Grizzlies de Memphis. Dallas vient à bout des Nuggets de Denver avec un Kristaps Porzingis retrouvé. Le pivot letton compile 29 points, 11 rebonds et 3 passes, bien aidé par les 23 unités, 8 rebonds et 11 passes de Luka Doncic. En face, Denver n’a pas pu tenir la distance malgré les 35 points et rebonds de Nikola Jokic. Enfin nouveau succès de l’équipe surprise de ce début de saison, les Bulls de Chicago. Face aux Lakers, DeMar DeRozan a emmené tout le monde dans son sillage. L’ancien de Toronto termine avec 38 points, 27 pour Lonzo Ball et 26 pour Zach LaVine. En face, en l’absence de LeBron James Talen Horton-Tucker (28 pts), Anthony Davis (20 pts) et Russell Westbrook ont fait le taff mais, trop peu pour battre une équipe de Chicago qui se retrouve deuxième à l’est avec 10 victoires pour 4 défaites.