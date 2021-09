Héros du match samedi dernier face à l’AS Monaco avec un doublé Bamba Dieng a clairement frappé un grand coup. Et de nombreux observateurs sont impressionnés comme un certain Thierry Henry.

« On doit entrer dans le discours tactique. Je pense que Dieng a fait un très bon match hier (samedi) mais la tactique l’a mis en valeur. Les joueurs savent exactement ce qu’ils ont à faire. Que ce soit Payet qui joue en faux numéro 9, que ce soit Harit qui joue en faux numéro 9, ils savent très bien où sont leurs ailiers, où écarter, changement d’aile toujours possible. Peres, si tu veux jouer court, tu peux jouer court. Tu sais que tes ailiers peuvent aussi prendre la profondeur donc tu peux jouer long. Tu as deux choix. Tu peux jouer entre les lignes. Guendouzi a le droit de venir jouer, attaquer la défense. Rongier, pareil. Dieng a été extraordinaire. Ce que j’aime avec Marseille, c’est que peu importe qui joue, le schéma reste le même. On va jouer de la même façon, on va attaquer et hier (samedi), j’ai pris du plaisir à voir cette équipe. » A expliqué l’ancien buteur de l’Equipe de France au micro de « Prime vidéo. »