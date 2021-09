Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace en Belgique pour y défier le Club Bruges dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions.

Un match qui s’annonce plus que jamais délicat pour le président de l’équipe de Jupiler Pro League. Bart Verhaeghe est conscient que ses joueurs devront réaliser un authentique exploit pour éviter une défaite certaine face aux stars parisiennes. « Ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité. On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l’est pas. Avec lui, plus le talent et l’expérience des autres joueurs, il n’y a plus de concurrence. Normalement, on n’a aucune chance. Parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays ». A-t-il déclaré dans les colonnes de « l’Equipe. »