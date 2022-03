Victorieux du FC Bâle ce jeudi soir en Ligue Europa Conférence sur le score de 2 buts à 1, l’Olympique de Marseille a assuré sa place en quarts de finale de la compétition. Une qualification méritée selon Valentin Rongier.

Au micro de RMC Sport, le milieu français a reconnu que l’équipe n’aura pas vécu une soirée de tout repos. “C’est mérité sur les deux rencontres. On a eu la maîtrise du match mais on s’est fait peur. On n’a pas su concrétiser nos occasions. La qualification est là, on est très contents. C’était le scénario qu’on attendait. On savait qu’on allait probablement maîtriser le match avec la possession. On n’a jamais été à l’abri avant de mettre un but. On a su ne pas plonger et vite relever la tête.” A conclu l’ancien milieu du FC Nantes buteur en toute fin de match.