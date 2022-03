Ce vendredi à partir de 15 heures, l’Olympique de Marseille connaîtra l’identité de son futur adversaire en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais ont assuré leur ticket ce jeudi soir après une nouvelle victoire face au FC Bâle.

Quart de finale de la C4 et ça ne rigole plus pour l’OM. C’est à partir de 14 heures 30 que le club de Ligue 1 sera fixé sur son sort. L’OM peut affronter du lourd et il serait préférable d’éviter l’AS Roma u encore Leicester tombeur du Stade Rennais en huitième. Les Olympiens pourraient aussi affronter le petit poucet de la compétition, les Norvégiens du Bodo Glimt qui ont décroché leur qualification après prolongation contre l’AZ Alkmaar. Justement dans ce tirage se trouvent deux clubs d’Eredivisie, à savoir le PSV Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam. Enfin l’OM pourrait également se frotter à une chaude ambiance car le PAOK Salonique en Grèce et le Slavia Prague sont aussi des adversaires potentiels pour les quarts de finale.

Le tirage le plus abordable : Bodo Glimt, Slavia Prague…

Le tirage de la mort : AS Roma