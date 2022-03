Ce vendredi, la 29e journée de Ligue 1 s’ouvre avec un match extrêmement important dans la course au maintien avec l’AS Saint-Etienne face à Troyes. Cette journée se terminera par un choc pour la Ligue des champions entre l’Olympique de Marseille, deuxième, et l’OGC Nice troisième.

La 29e journée de Ligue 1 s’annonce passionnante. Elle s’ouvre ce vendredi à 21h par un match de la peur entre l’AS Saint-Etienne, 18 et barragiste avec 26 points, et Troyes, 15e avec 28 points. Toujours dans la lutte pour le maintien, la lanterne rouge, les Girondins de Bordeaux doivent impérativement s’imposer contre Montpellier, dimanche à 15h, pour espérer être encore en Ligue 1 la saison prochaine. Le FC Metz, 19e avec 23 points, doit également prendre des points sur la pelouse du Stade Rennais, quatrième avec 49 points. Les bretons eux peuvent être sur le podium en cas de victoire, à l’issue de la 29e journée de Ligue 1.

Dans le haut du tableau, Strasbourg, 5e avec 47 points, peut également faire un gros coup en s’imposant face au FC Lorient, 17e avec 27 points. Des merlus qui sont également dans l’obligation de prendre des points pour se maintenir en Ligue 1. Enfin, dimanche soir, l’affiche entre l’Olympique de Marseille, deuxième avec 50 points, et l’OGC Nice, troisième avec 50 points sera déterminante dans la course à la Ligue des champions. Pour rappel, seul les deux premières places offrent un billet pour la phase de poule de la plus belles compétitions la saison prochaine.

Le programme complet de la 29e journée de Ligue 1:

Vendredi

ASSE – Troyes – 21h



Samedi

RC Lens – Clermont – 17h

Nantes – Lille – 21h



Dimanche

Monaco – PSG – 13h

Angers – Brest – 15h

Bordeaux – Montpellier – 15h

Lorient – Strasbourg – 15h

Rennes – Metz – 15h

Reims – Lyon – 17h05

Olympique de Marseille – OGC Nice – 20h45