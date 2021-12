Entraineur du RC Strasbourg, Julien Stéphan est très impatient de défier l’Olympique de Marseille en championnat le week-end prochain.

« On va préparer la réception de l’OM la semaine prochaine, dans une Meinau à l’atmosphère qui sera sans doute incroyable. On va profiter de cette semaine pour bien récupérer et, avec beaucoup d’humilité et de force, préparer la réception de cette équipe marseillaise qui est une formation surprenante et qui peut venir jouer dans différents systèmes avec des joueurs de talent. On ne part pas favoris, mais on vendra chèrement notre peau », a déclaré le coach alsacien face à la presse. Le Racing est en très grande forme et reste sur une magnifique victoire 3 buts à 0 hier soir en Ligue 1 contre l’OGC Nice.