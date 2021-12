Champion de France la saison dernière, Lille a déjoué tous les pronostics pour réaliser une saison exceptionnelle. Après cette saison historique José Fonte s’attendait à un meilleur recrutement. Il s’est confié à France Bleu Nord avant la finale des Dogues face à Wolfsburg en Ligue des Champions ce soir à 21h.

« Beaucoup de joueurs pensaient à partir, c’est la réalité. Malheureusement, on n’a pas été forts dans notre mercato aussi. On a trouvé 2-3 bons joueurs mais je crois que peut-être on a besoin d’un ou deux joueurs de plus pour donner une dynamique différente, après une saison où t’as gagné le titre et où t’as tout fait. On n’a pas été capables de trouver de bonnes solutions mais on a été capables de garder les meilleurs joueurs. On essaie de faire des choses différentes, on a un coach et un staff différents. Quand tu regardes Nice qui a acheté des bons joueurs, Rennes a acheté des bons joueurs. C’est compliqué car on est champions, on pense peut-être avoir un grand joueur qui arrive et à la fin, on a des bons joueurs mais qui sont jeunes, qui s’adaptent. On travaille avec nos armes, nos grandes qualités de l’année dernière« , a déclaré le défenseur central portugais à France Bleu Nord.