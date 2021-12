Karim Bennani est revenu sur les dernières prestations de l’Olympique de Marseille. Et comme pour Payet, il y a un OM, avec Arkadiusz Milik et sans Arkadiusz Milik.

« Il y a un élément dont on n’a pas beaucoup parlé, mais c’est le retour de Milik, qui change complément la donne offensivement à Marseille. On dit que c’est moins enthousiasmant offensivement qu’avant, où Marseille marquait beaucoup de buts et en prenait beaucoup. Là, c’est beaucoup plus réfléchi et rationnel. Surtout parce que Milik, il a fallu l’incorporer dans cette équipe. Le jeu n’est plus du tout le même. Quand Milik n’était pas là, Payet se muait en faux neuf, donc ça tournait autour. Un peu comme Lyon avec Paqueta. Il y a aujourd’hui un point d’ancrage qui est Milik, donc c’est plus stéréotypé. Il faut passer par les côtés et centrer pour la tête de Milik. Il n’y pas trop de jeu de permutation. Voilà pourquoi le jeu de Marseille est plus stéréotypé que les semaines précédentes. Une saison, c’est long et cyclique », a confié le journaliste au micro de la chaîne L’Équipe.