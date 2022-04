Jorge Sampaoli était de passage en conférence de presse après le match et la défaite 2 buts à 1 ce dimanche soir en Ligue face au Paris Saint-Germain. Le coach argentin s’est même défendu avec son système de jeu et sa stratégie adoptée pour cette rencontre.

Selon lui, le plan était le bon et Marseille n’est pas passé très loin d’accrocher un bon résultat. « En effet sur ce type de match, je pense qu’on a misé sur la possession. À partir de ça, tu peux créer des occasions, l’adversaire n’a pas eu d’occasions. Tactiquement, on l’avait appréhendé de cette façon-là. En isolant les trois joueurs devant. Jouer autrement aurait été suicidaire. On aurait pu égaliser en deuxième mi-temps. Les joueurs ont fait un match intelligent face à cette adversaire. » a-t-il déclaré.