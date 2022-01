Sur le banc pour sa première avec l’Olympique de Marseille, Cédric Bakambu est rentré en seconde période pour illuminer la rencontre. Après 2,25 minutes sur la pelouse et deux touches de balle, le buteur a doublé la mise. Une première qu’il n’oubliera pas de sitôt et qui explique le sourire qu’il affiche devant la presse.

« Franchement au top, je rentre, j’ai l’opportunité d’être décisif. Voilà, après il faut féliciter le très bon travail de l’équipe. Dès les premières minutes, on a été sérieux. En première période, on a été solides, en seconde on a confirmé. Je suis content de prendre les trois points. (…) On a une bonne assise défensive, on est bien avec le ballon, avec une bonne possession de balle. Et c’est clair que pour un attaquant, c’est plus facile, en jouant comme ça, de trouver les espaces et d’être décisif. (…) Je suis content et on ramène les trois points à Marseille« , a déclaré un Cédric Bakambu tout sourire au micro de Canal+ à l’issue de la victoire marseillaise sur la pelouse du RC Lens, (0-2).